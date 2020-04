Coronavirus: Sos impresa, crisi peggiore del 2008, rischio infiltrazioni mafia e suicidi

- Tra il 2008 e il 2011 hanno chiuso i battenti per debiti o usura 190 mila imprese in tutta Italia. Tra il 2012 e il 2017, a causa della perdita del lavoro o del fallimento dell’attività, si sono suicidate 937 persone: la maggior parte erano piccoli e medi imprenditori. La serrata delle attività, per frenare il contagio da Covid-19, delinea “certamente una situazione” che “è molto più grave di allora”, spiega ad Agenzia Nova Luigi Cuomo, presidente di Sos impresa, l’associazione di Confesercenti che si occupa di contrasto al racket e alla criminalità organizzata. Oggi “non c’è solo il rischio di chiusura delle imprese - sottolinea Cuomo -, ma anche del cambio dei titolari. Rischiamo che si avvii un processo di infiltrazione di massa delle mafie nell’economia legale. La situazione è talmente grave che ci espone, ancora di più che nel passato, al rischio che la criminalità possa, con poca spesa e senza neanche atti intimidatori, comprare le piccole imprese, che si vedrebbero così trasferire in massa in una economia controllata dalle mafie”. Altro rischio è quello che, nel lungo periodo, da qui a due o tre anni, si verifichi nuovamente il fenomeno dei suicidi. Le aziende maggiormente esposte al rischio usura, secondo le statistiche dell’associazione, sono in capo a persone tra i 48 e i 55 anni. “I titolari di queste attività - racconta Lino Busà, presidente di Sos imprese Lazio -, per età hanno difficoltà a ricollocarsi sul mercato del lavoro. Se perdono l’impresa è un fallimento, non solo di natura economica ma anche personale. Rischiamo che tornino i suicidi degli imprenditori, con le famiglie messe sul lastrico”.Nel 2012, nel pieno degli effetti della crisi economica, Sos imprese ha stimato oltre un milione di imprenditori vittime di reati (un quinto di quelli attivi) per un giro d’affari criminale da cento miliardi di euro l’anno. Le relazioni annuali del Commissario straordinario del Viminale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura evidenziano che nel 2013 sono stati erogati 31,1 milioni di euro complessivi (tra mutui ed elargizioni) di cui 10,2 milioni per le vittime di estorsione e 20,8 milioni per le vittime di usura. Dal 2013 in poi i fondi messi a disposizione, in relazione alle domande accolte, hanno un andamento altalenante: 21,7 milioni nel 2014; 25,8 milioni nel 2015; 9,6 milioni nel 2016; 17,9 milioni nel 2017; 12,9 milioni nel 2018; 17,9 milioni nel 2019. Le denunce invece sono rimaste sempre pochissime, seppur abbiano segnato un picco nel 2013 (450). Il rapporto tra le denunce fatte per estorsione e usura e l’accesso ai fondi “è di uno a dieci - prosegue il presidente nazionale Cuomo -. C’è un gap perché spesso non riusciamo a raggiungere le vittime. Sarebbe utile che agli imprenditori venissero illustrati gli strumenti a disposizione per sfuggire all’usura al momento stesso della denuncia”.Le regioni che più delle altre hanno beneficiato del fondo, tra il 2013 e il 2019, sono quelle del sud e in particolare Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Il Lazio nel 2016 con oltre 1 milione di mutui per le vittime di usura ha registrato il massimo importo, la Lombardia con poco più di un milione è quarta dietro a Puglia, Campania e Lazio nel 2015. “A sud il fenomeno usuraio non è meno grave che al nord – sottolinea Cuomo -, è che al sud si denuncia di più, c’è una maggiore presenza di associazioni e gli imprenditori riconoscono più facilmente il reato, al nord spesso soccombono nella difficoltà di capire che sono vittime di un reato”. L’appello alle imprese è quindi di “alzare la voce affinché lo Stato faccia subito, in tempi brevi, quello che gli compete per non lasciare gli imprenditori in balia delle aperture mafiose. Chi controlla l’economia controlla anche gli spazi di libertà e democrazia. Questo rischio, per fortuna, è ben percepito in tutte le istituzioni governative ed enti investigativi” ma “se un imprenditore si trova di fronte uno Stato lento, il sistema criminale è pronto a offrirsi come alternativa rapida e apparentemente conveniente. La burocrazia farraginosa è spesso funzionale a meccanismi di corruzione e anche l’atteggiamento del sistema bancario che fa il duro con i deboli e talvolta spalanca le porte a sistemi mafiosi, sicuramente fa il suo gioco. Quindi bisogna agire in fretta”, conclude Cuomo. (Rer)