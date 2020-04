Coronavirus: Borrelli, (Protezione civile), oggi trasferiti 7 pazienti da Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi sono stati 103 i pazienti in terapia intensiva trasferiti dalla Lombardia ad altre Regioni, 7 in più rispetto a ieri. 63 con positivi al coronavirus e 40 non positivi. Trenta pazienti sono stati trasferiti in Germania". Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle 18 sulla diffusione del virus in Italia.(Rin)