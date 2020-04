Canada: coronavirus, la città di Toronto annulla il Gay Pride previsto a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 30 giugno tutti i grandi eventi della città di Toronto saranno cancellati, incluso l'annuale appuntamento con la parata del Gay Pride. Lo fa sapere il sindaco di Toronto, John Tory, che ha dato l'annuncio durante una conferenza stampa sulla lotta al coronavirus. L'amministrazione comunale ha ordinato la sospensione di tutti i più importanti eventi pubblici nei prossimi tre mesi, inclusi festival, conferenze e programmi culturali. "Non è una decisione facile da prendere, ma è necessaria per proteggere il pubblico e salvare vite", ha detto Tory. "Se apprezziamo molti di questi eventi e l'importante contributo che danno alla vita della nostra città, in questo momento la nostra priorità dev'essere proteggere la salute e la sicurezza dei residenti", ha aggiunto. Il sindaco ha poi sottolineato che, sebbene la Pride Parade di quest'anno sarà cancellata, il mese dedicato all'orgoglio omosessuale sarà in ogni caso celebrato.(Nys)