Coronavirus: Conte su “Die Zeit”, mai sottovalutato pericolo in Italia

- Il pericolo rappresentato dalla pandemia di coronavirus “non è mai stato sottovalutato in Italia”. È quanto afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un contributo per il settimanale tedesco “Die Zeit”, in cui aggiunge che per contenere il contagio “siamo stati estremamente attenti e abbiamo immediatamente adottato misure di protezione, rafforzate in maniera moderata e proporzionata”. Dal 22 gennaio scorso, “molto prima che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dichiarasse l'epidemia di coronavirus emergenza sanitaria di portata internazionale”, abbiamo fatto i primi passi”, ricorda il capo del governo. Conte sottolinea quindi che “le misure sono diventate ancora più restrittive quando gli effetti del virus sono divenuti estremamente gravi”. Per tale motivo, l'8 marzo, il governo ha deciso di attuare provvedimenti particolarmente restrittivi “per la parte più ricca d'Italia, la Lombardia, con la sua posizione economica di spicco e una produttività eccezionale”. Immediatamente dopo, continua Conte, “abbiamo dovuto estendere queste e altre misure ancora più severe a tutto il paese”. Il capo del governo definisce il sistema sanitario nazionale “nel suo insieme efficiente e ben preparato”. Tuttavia, si sono “presto” verificate delle “difficoltà” nella risposta all'emergenza sanitaria. A ogni modo, “la corsa per l'approvvigionamento degli equipaggiamenti medici più necessari (in particolare maschere protettive, abiti monouso e respiratori) è iniziata immediatamente”. Allo stesso tempo, nota Conte, “ci siamo preoccupati di espandere le capacità produttive delle poche aziende italiane che fabbricano questi beni e di acquistarli su un mercato internazionale che da allora è diventato distorto e penetrato da alcuni intermediari senza scrupoli”. Nell'emergenza coronavirus, l'Italia ha ricevuto supporto da molti paesi. In particolare, Conte cita la Germania tra gli Stati che hanno mostrato “gesti concreti di solidarietà”. Il presidente del Consiglio ringrazia, quindi, “il governo e tutto il popolo tedesco per questo”. (Geb)