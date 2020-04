Nord Macedonia-Ue: commissario Varhelyi e vicepremier Osmani discutono su emergenza coronavirus

- Il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il vicepremier con delega agli Affari europei della Macedonia del Nord, Bujar Osmani. Secondo quanto riporta l'agenzia "Mia", nel corso del colloquio sono state discusse le attività delle autorità macedoni per affrontare l'emergenza coronavirus, oltre che l'assistenza economica fornita dalle istituzioni Ue. "L'aiuto di emergenza di 4 milioni di euro e la deviazione di oltre 60 milioni di euro dai fondi di preadesione Ipa per affrontare le sfide socioeconomiche sono stati un aiuto significativo da parte dell'Unione europea", ha sottolineato Osmani aggiungendo che il paese balcanico fa parte anche del meccanismo di protezione europeo comune. Il commissario Ue ha sottolineato che la Macedonia ha ottenuto l'accesso al Fondo europeo di solidarietà in quanto il paese ha avviato il processo negoziale di adesione. Osmani ha infine ringraziato Varhelyi per il suo contributo personale nella decisione di avviare i negoziati di adesione con l'Ue. (Mas)