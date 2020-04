Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), mascherine non adatte distribuite a medici di base per errore logistico

- In merito alle polemiche sulla distribuzione ai medici di base di mascherine non idonee "sono state distribuite per un errore logistico. Sono state donate al nostro Paese e fanno parte di un carico di mascherine destinate alla collettività e che sono andate ai medici di base. Provvederemo a rifornire i medici di base delle Ffp2, ma queste possono essere usate dalla collettività". Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)