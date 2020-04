Auto: Mit, 28.326 nuove auto nel mese di marzo 2020 (-85,42 per cento)

- La Motorizzazione ha immatricolato nel mese di marzo 2020 28.326 autovetture, con una variazione di -85,42 per cento rispetto a marzo 2019, durante il quale ne furono immatricolate 194.302 (nel mese di febbraio 2020 sono state invece immatricolate 163.047 autovetture, con una variazione di -8,65 per cento rispetto a febbraio 2019, durante il quale ne furono immatricolate 178.494). E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nello stesso periodo di marzo 2020 sono stati registrati 142.230 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -62,33 per cento rispetto a marzo 2019, durante il quale ne furono registrati 380.227 (nel mese di febbraio 2020 sono stati invece registrati 336.634 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -7,28 per cento rispetto a febbraio 2019, durante il quale ne furono registrati 364.084). Nel mese di marzo 2020 il volume globale delle vendite (171.556 autovetture) ha dunque interessato per il 16,51 per cento auto nuove e per il 83,49 per cento auto usate. (segue) (Com)