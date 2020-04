Auto: Mit, 28.326 nuove auto nel mese di marzo 2020 (-85,42 per cento) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio nazionale dei veicoli al 31.03.2020, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni di avvenuto trasferimento di proprietà rilasciate dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione nel mese di marzo 2020 e rappresentano le risultanze dell’Archivio nazionale dei veicoli alla data del 31.03.2020. Nel periodo gennaio-marzo 2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 347.193 autovetture, con una variazione di -35,47 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo 2019, durante il quale ne furono immatricolate 538.067. Nello stesso periodo di gennaio-marzo 2020 sono stati registrati 818.618 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -26,98 per cento rispetto a gennaio-marzo 2019, durante il quale ne furono registrati 1.121.098. (Com)