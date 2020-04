Coronavirus: 143 nuovi contagi e 19 morti in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Puglia, sono stati registrati 1.136 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 143 casi". Lo ha reso noto la Regione nel consueto bollettino sull'emergenza. La mappa del contagio: "39 nella provincia di Bari; 5 nella provincia Bat; 27 nella provincia di Brindisi; 33 nella provincia di Foggia; 18 nella provincia di Lecce; 22 nella provincia di Taranto; 1 fuori regione". Sono stati registrati 19 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce. (Ren)