Coronavirus: Gallera, in Lombardia 44773 casi positivi e 7593 decessi

- Sono arrivati a 44773 i casi di coronavirus positivi in Lombardia mentre i decessi segnano una crescita costante e arrivano a 7593, +394 rispetto a ieri. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella consueta diretta streaming per fare il punto sulla diffusione del coronavirus. Per quanto riguarda i casi positivi, Gallera ha spiegato che "sono aumentati rispetto a ieri di 1565 mentre ieri, rispetto al giorno prima, erano saliti di 1047". Gallera ha però evidenziato che c'è stato un incremento del doppio dei tamponi: "Oggi l'incremento di tamponi è stato di 7392 rispetto ai ieri, ma ieri è stato soltanto di tremila rispetto al giorno prima. Quindi, con un incremento di tamponi di più del doppio abbiamo avuto un incremento di positivi di solo 500 unità".(Rem)