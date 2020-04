Coronavirus: ambasciata tedesca invita concittadini a lasciare immediatamente il Brasile

- L'ambasciata della Germania in Brasile ha invitato i propri concittadini a lasciare il paese il prima possibile. "Consigliamo vivamente alle persone che sono temporaneamente in Brasile (turisti, stagisti, partecipanti a programmi di volontariato) di tornare in Germania fino a che ci sono ancora opportunità di tornare", afferma il messaggio pubblicato sul profilo Twitter dell'ambasciata. La misura segue quelle già adottate in precedenza dalle ambasciate di Regno Unito e Stati Uniti in Brasile. (segue) (Brb)