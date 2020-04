Coronavirus: ambasciata tedesca invita concittadini a lasciare immediatamente il Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, l'ambasciata britannica, lo scorso 30 marzo, aveva invitato i cittadini britannici a lasciare il paese immediatamente. "Il ministero degli Esteri britannico consiglia di evitare i viaggi non essenziali in tutto il mondo. Se sei cittadino britannico non residente e se stai visitando il Brasile ti consigliamo di considerare di lasciare il paese immediatamente per evitare difficoltà nel rientro a casa in seguito. I collegamenti aerei tra i due paesi sono ancora mantenuti, ma molte compagnie aeree stanno riducendo o cancellando voli internazionali", dichiarava in un breve video pubblicato sul profilo Twitter dell'ambasciata britannica in Brasile l'ambasciatore Vijay Rangarajan. (segue) (Brb)