Coronavirus: ambasciata tedesca invita concittadini a lasciare immediatamente il Brasile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 25 marzo era stato il governo degli Stati Uniti a invitare i cittadini statunitensi a non viaggiare all'estero, incluso il Brasile, a causa della crescita dell'epidemia di coronavirus, e raccomandando di utilizzare i voli di linea rimanenti per lasciare il territorio brasiliano il prima possibile, a meno che non ci sia la volontà di rimanere all'estero indefinitamente. Gli Stati Uniti hanno già vietato l'arrivo di voli dai paesi europei e dalla Cina e le compagnie statunitensi che volano in Brasile hanno sospeso o ridotto i loro voli verso il paese. Il governo degli Stati Uniti non ha ancora chiuso il collegamento aereo con il Brasile, ma sta monitorando attentamente la situazione nel paese. (segue) (Brb)