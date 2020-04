Coronavirus: ambasciata tedesca invita concittadini a lasciare immediatamente il Brasile (4)

- Al momento il Brasile, il paese con il maggior numero di contagi da Covid-19 in America Latina, ha disposto la chiusura delle frontiere terrestri con i paesi sudamericani e chiuso tutti i porti e gli aeroporti ai voli provenienti da una serie di paesi: gli stati membri dell'Unione europea, il Regno Unito, l'Irlanda del nord, la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda, la Cina, il Giappone, la Malesia, la Corea del Sud e l'Australia. Un veto che non riguarda il traffico merci e non si estende ai cittadini brasiliani provenienti dai paesi considerati a rischio, ai membri delle missioni diplomatiche o agli stranieri con famiglia in Brasile. Sebbene gli Stati Uniti siano oggi il terzo paese al mono per numero di contagi, con oltre 50 mila infettati, il Brasile non ha incluso il paese tra quelli con restrizioni all'ingresso. (Brb)