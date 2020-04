Coronavirus: Conte, da Ue 100 miliardi e fondi strutturali flessibili

- Sostegno alla lotta alla disoccupazione e uso senza vincoli dei fondi strutturali. Sono le due iniziative che verranno sottoposte domani all'approvazione della Commissione Ue nella sua seduta collegiale. Le misure sono state anticipate al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una telefonata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "Oggi pomeriggio ho avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - ha spiegato -. Nel corso della conversazione, la presidente von der Leyen ha tenuto ad anticiparmi, in particolare, le due iniziative che verranno sottoposte domani all’approvazione della Commissione nella sua seduta collegiale, e che io auspico siano ricomprese in una più ampia strategia europea (European Recovery and Reinvestment Plan), da completare nei prossimi giorni, per fronteggiare la grave emergenza che stiamo tutti affrontando". Conte ha indicato le due misure: "uno strumento da 100 miliardi per sostenere le misure nazionali dirette a contrastare la disoccupazione e ad alimentare la cassa integrazione. Consentire all’Italia e agli altri Stati di usare i fondi strutturali europei non ancora spesi con la più ampia flessibilità: senza più i vincoli di cofinanziamento nazionale o di particolari destinazioni funzionali o territoriali". Questo, ha concluso, "è senz’altro un passo significativo in vista di un più ampio e complessivo intervento che dovrà, a nostro avviso, dare il senso di una forte, coesa e credibile risposta europea a questa sfida epocale".(Rin)