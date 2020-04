Russia-Turchia: telefonata Putin-Erdogan, focus su Siria e Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione attuale in Siria e gli ultimi sviluppi legati alla diffusione globale del Covid-19: questi i temi discussi durante la telefonata di oggi tra i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Lo si apprende da una nota del Cremlino, in cui viene spiegato che il colloquio è stato richiesto dalle autorità di Ankara. “Le parti hanno avuto uno scambio di opinioni sulla situazione attuale in Siria e sull’attuazione degli accordi bilaterali sulla pacificazione della provincia nordorientale di Idlib”, si legge nel documento. All’ordine del giorno, prosegue la nota, anche la situazione in Libia e il futuro della cooperazione economica e commerciale bilaterale. (Rum)