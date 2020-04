Ue-Sudan: Borrell a premier Hamdok, transizione politica continui nonostante coronavirus

- L'Unione europea sostiene la transizione politica civile del Sudan ed incoraggia il paese a proseguire su questa strada nonostante la crisi che il coronavirus ha provocato a livello globale. E' il pensiero che ha espresso oggi l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, Josep Borrell, in un colloquio con il primo ministro sudanese, Abdallah Hamdok, sottolineando che il dialogo si è tenuto "un mese dopo la mia visita". "L'Ue è pienamente impegnata a sostenere la transizione politica civile che deve continuare nonostante la crisi del coronavirus", ha scritto su Twitter Borrell, che ha inoltre espresso sollievo per il fatto che il premier sudanese stia bene dopo aver subito di recente un attentato. (Beb)