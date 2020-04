Coronavirus: ministro Difesa Guerini ringrazia Turchia e Nato per attrezzature sanitarie

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso il suo ringraziamento alla Turchia e alla Nato per le attrezzature sanitarie giunte oggi all’aeroporto di Pratica di Mare con il primo carico di aiuti per l’Italia, tra cui disinfettanti, tute e occhiali protettivi. In un messaggio sul suo profilo Twitter il ministro ha sottolineato: “Riconoscenti alla Turchia per l’attrezzatura sanitaria inviata all’Italia, arrivata ora a Pratica di Mare. E grazie alla Nato, che si dimostra Alleanza solidale in questo difficile momento”.(Res)