Coronavirus: Villani (Sip), nessun cambiamento su misure di contenimento

- Il presidente della Società italiana di pediatria, Alberto Villani, ha spiegato che sulle misure di contenimento e le limitazioni agli spostamenti "credo che la circolare del Viminale vada letta per come è stata scritta e si fa riferimento a tutte le limitazioni vigenti. Non c'è nessun cambiamento sulle politiche in atto". "Il comitato tecnico scientifico - ha chiarito - non ha deliberato nessuna nuova indicazione. Tutto - ha spiegato sulle misure di contenimento - resta esattamente come'è". "Dobbiamo continuare su quanto è stato fatto", ha concluso nel corso del consueto bollettino della Protezione civile sull'emergenza coronavirus in Italia. (Rin)