Coronavirus: Nugnes (Misto), urgenti misure a tutela degli stranieri

- "Se è vero che il virus, nel suo diffondersi, non fa distinzioni, è altrettanto vero che è urgente discutere degli oltre 5 milioni di cittadini stranieri presenti in Italia perchè i rischi sono enormi". Lo ha dichiarato in una nota la senatrice Paola Nugnes che ha aggiunto alcune proposte: "L'abrogazione dei decreti sicurezza, la riforma della disciplina della cittadinanza e la previsione di misure per la regolarizzazione dei cittadini stranieri sprovvisti del titolo di soggiorno possono segnare il primo passo verso la configurazione di un ordinamento giuridico complessivamente più equo, a vantaggio di tutti, ma non basta. Le persone che attualmente vivono negli insediamenti informali urbani e rurali, caratterizzati da promiscuità e scarso o nullo accesso all'acqua e ai servizi igienici, dovrebbero essere trasferite rapidamente in strutture adeguate". (segue) (Ren)