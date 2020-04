Coronavirus: Nugnes (Misto), urgenti misure a tutela degli stranieri (2)

- Nugnes ha inoltre aggiunto: "Con la chiusura dei confini di quasi tutti i Paesi, i provvedimenti di espulsione sono tecnicamente ineseguibili e pertanto è irragionevole proseguire nella decretazione di questi provvedimenti che inducono l'immissione nei Cpr dei cittadini stranieri destinatari cioè in strutture che oggettivamente non possono garantire il rispetto delle misure legali di contenimento da Covid-19, con conseguente rischio per la salute pubblica". "Infine ha concluso Nugnes - propongo la sospensione delle notifiche in tema di decisioni delle commissioni territoriali giacché nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 vi è un restringimento della libertà di circolazione e, in talune aree, di svolgimento di attività lavorative e professionali, pertanto risulterebbe oltremodo difficile e contrario alla finalità dei provvedimenti normativi emergenziali eseguire attività di notifica di provvedimenti i cui termini di impugnazione sono sospesi." (Ren)