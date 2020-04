Coronavirus: Villani (Sip), picco contagi? Argomento di scarso interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se siamo al picco come no, è un argomento di scarso interesse ma siamo in una situazione emergenziale e dobbiamo rispettare rigidamente le indicazioni che ci vengono date". Lo ha affermato presidente della Società italiana di pediatria, Antonio Villani, nel corso del bollettino delle 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)