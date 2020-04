Coronavirus: Putin, più di 825 mila persone rientrate in Russia dall’11 marzo

- Sono più di 825 mila i cittadini rientrati in Russia dall’estero dall’11 marzo scorso, e nei prossimi giorni ne arriveranno altre 20 mila che hanno incontrato difficoltà a ricevere cure mediche nei paesi in cui si trovavano. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante una riunione con il governo trasmessa dall’emittente “Rossija 24”. “Si tratta di un dato importante, dal momento che gli esperti ci dicono che la maggior parte dei casi di Covid-19 in Russia derivano da contatti avuti con persone rientrate dall’estero”, ha detto. (Rum)