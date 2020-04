I fatti del giorno – Asia (2)

- India: coronavirus, governo chiede aiuto alle Ong per assistere i migranti interni - Il governo indiano si è rivolto alle oltre 90 mila organizzazioni non governative registrate su Darpan, la piattaforma per il coordinamento tra le istituzioni e il mondo del volontariato, per chiedere la loro assistenza agli Stati che stanno cercando di dare un riparo e un sostentamento ai lavoratori migranti colpiti dal blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali imposto per contenere l’epidemia di coronavirus. Alle Ong l’esecutivo ha chiesto di collaborare nell’allestimento delle cucine di comunità e nel reperimento di alloggi, ma anche nella divulgazione delle misure di igiene e prevenzione e nella sensibilizzazione sulla necessità del distanziamento sociale. Inoltre, i volontari sono stati sollecitati ad aiutare nel fornire cure e servizi alle categorie più vulnerabili. (segue) (Res)