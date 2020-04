I fatti del giorno – Asia (4)

- Cina-India: i leader dei due paesi si scambiano messaggi per il 70mo anniversario dei rapporti diplomatici - Le relazioni Cina-India si trovano ad un nuovo punto di partenza e stanno affrontando nuove opportunità. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese, Xi Jinping, in un messaggio di congratulazioni inviato all'omologo indiano, Ram Nath Kovind, in occasione del 70mo anniversario dei legami diplomatici tra i due paesi. Nel suo messaggio, Xi ha sottolineato che guardando indietro di 70 anni, le relazioni Cina-India hanno attraversato uno straordinario percorso di sviluppo. "Con gli sforzi congiunti di entrambe le parti, i due paesi hanno stabilito un partenariato strategico per la pace e la prosperità e stanno lavorando duramente per costruire un partenariato di sviluppo più stretto", ha detto il leader cinese. Gli scambi e la cooperazione in vari settori tra i due paesi si sono approfonditi e il coordinamento nei principali affari internazionali e regionali è stato costantemente rafforzato, ha proseguito. "Attribuisco grande importanza allo sviluppo delle relazioni Cina-India e vorrei collaborare con il presidente Kovind per spingere le relazioni bilaterali a un nuovo livello, offrire maggiore benessere ai due paesi e ai due popoli e contribuire con maggiore energia positiva all'Asia e al mondo", ha scritto Xi nel suo messaggio. Il presidente indiano Kovind, nella sua lettera al presidente cinese Xi, riferita da un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi, ha inviato “calorosi saluti, felicitazioni e auguri” al governo e al popolo della Cina e ha osservato che le due parti hanno “compiuto notevoli progressi”, soprattutto negli ultimi anni, nel rafforzare l’impegno bilaterale nei legami politici, economici e interpersonali. (segue) (Res)