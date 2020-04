I fatti del giorno – Asia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Covid-19, team di ricerca annuncia test vaccino su animali entro fine maggio - Gli studi sugli animali per un vaccino contro la Covid-19 e i farmaci per una terapia con anticorpi monoclonali dovrebbero essere lanciati entro la fine di maggio. Lo ha annunciato oggi un team di ricerca cinese dopo aver isolato con successo gli anticorpi anti-clone anti-virus dai linfociti dei pazienti guariti dall'infezione, come riferisce il "Global Times". Durante una conferenza stampa tenutasi oggi, Deng Ning, vicepreside dell'Ufficio di ricerca e sviluppo scientifici dell'Università Tsinghua, ha affermato che un gruppo di ricerca dell'università, guidato da Zhang Linqi della Scuola di medicina ha isolato con successo più di 200 ceppi di anticorpi da Covid- 19 con elevata capacità di neutralizzazione e loro geni codificanti dai linfociti dei pazienti guariti. (Res)