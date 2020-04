I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Kenya: coronavirus, autorità aprono a uso della clorochina "in casi critici" - In Kenya sarà possibile fare uso dell'antimalarico clorochina per curare i casi critici di Covid-19, sotto il controllo del medico curante. Lo riferisce l'emittente "Citizen Tv", citando il direttore generale della Sanità Patrick Amoth. Secondo Amoth, il governo di Nairobi ha approvato l'uso dell'antimalarico, che non sarà tuttavia acquistare in farmacia ma dovrà essere somministrato dal medico e solo in determinati casi. Per il momento, ha aggiunto, non esistono in Kenya casi critici per giustificare l'impiego dell'antimalarico. "La maggior pare dei casi sono lievi e le autorità stanno finora riuscendo a trattarli", ha spiegato. Il Consiglio nazionale per la farmacia ha intanto vietato la vendite dell'animalarico senza ricetta, come quella dell'idrossiclorochina, dopo che di recente decine di persone si sono precipitate in farmacia per acquistare medicinali per curare autonomamente il coronavirus. (segue) (Res)