I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: coronavirus, ministri Finanze africani chiedono riduzione debito - I ministri delle Finanze dei paesi africani hanno chiesto al Fondo monetario internazionale (Fmi) e alla Banca mondiale, con il sostegno dell'Unione europea, di ottenere la riduzione del debito bilaterale, multilaterale e commerciale per alleviare gli impatti economici del coronavirus. Lo ha affermato la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (Uneca) in una nota diffusa al termine di una riunione tenuta in videoconferenza per discutere dell'emergenza Covid-19. "La richiesta di riduzione del debito dovrebbe valere per tutta l'Africa e dovrebbe essere intrapresa in modo coordinato e collaborativo", ha dichiarato l'Uneca, chiedendo in particolare la riduzione del debito e il congelamento dei tassi di interesse per un periodo di due o tre anni per tutti i paesi africani a basso e medio reddito. I ministri africani hanno inoltre chiesto la creazione di un fondo speciale per "far fronte a tutti gli obblighi di debito sovrano", senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. In una riunione iniziale organizzata dall'Uneca il mese scorso, i ministri africani avevano chiesto un pacchetto di incentivi da 100 miliardi di dollari, inclusa una sospensione dei pagamenti del servizio del debito. Secondo le ultime stime ufficiali, sono quasi 6 mila i casi confermati di coronavirus in Africa, con 204 decessi e 397 guariti. (segue) (Res)