I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Kenya: coronavirus, presidente Kenyatta chiede scusa per violenze polizia - Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha chiesto scusa ai suoi concittadini per le violenze che si sono verificate nei giorni scorsi durante i tentativi della polizia di contenere le proteste e le violazioni del divieto di movimento imposto come misura di contenimento contro la pandemia di coronavirus. "Voglio scusarmi con tutti i kenioti per alcuni eccessi che si sono verificati durante l'attuazione del coprifuoco. Se lavoriamo insieme e comprendiamo che questo problema ha bisogno dell'impegno di tutti noi, lo supereremo", ha dichiarato Kenyatta in diretta sull'emittente "Citizen Tv". Il capo dello Stato ha ribadito che le misure adottate sono necessarie per frenare la diffusione del coronavirus nel paese. Secondo i media locali, almeno due persone sono state uccise nel quadro del coprifuoco imposto da Kenyatta fra le 19 e le 5 del mattino. Fra queste, un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere stato colpito da un proiettile vagante della polizia mentre guardava le proteste dal balcone. (segue) (Res)