I fatti del giorno - Nord Africa

- Libia: coronavirus, arrivato a Misurata carico attrezzature sanitarie dal Belgio - E' arrivato oggi nell'aeroporto di Misurata un carico partito dal Belgio di attrezzature sanitarie per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Salute del Governo di accordo nazionale libico (Gna), l'organo esecutivo con sede a Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite. Secondo quanto si legge sulla pagina Facebook del ministero, l'aeromobile trasporta le prime spedizioni di dispositivi di protezione individuale con kit di isolamento protettivo e maschere monouso. Il numero di casi confermati di coronavirus in Libia è salito a dieci dopo che due nuovi contagi sono stati registrati ieri, 31 marzo. Il Centro nazionale per il controllo delle malattie di Tripoli ha confermato in una notizia riportata nelle prime ore di oggi dopo aver condotto le analisi di laboratorio su undici casi sospetti. Finora, nessun caso di guarigione o di decesso per il virus Sars-Cov-2 è stato segnalato in Libia. (segue) (Res)