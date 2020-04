I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: Ue, lavoro su organizzazione operazione Irini è in corso - Il lavoro sull'organizzazione dell'operazione Irini, lanciata ieri, è ancora in corso. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Dopo il lancio di Irini, il primo passo immediato è quello di organizzare l'operazione", ha detto, spiegando che questo è un compito che deve affrontare la prima conferenza organizzativa "che è iniziata ieri pomeriggio ed è ancora in corso. Gli Stati membri hanno preso degli impegni in termini di contributi riguardo alle navi e al personale, e il lavoro sta andando avanti", ha specificato. Per quanto riguarda il tema della ricerca e salvataggio di migranti e degli sbarchi delle persone salvate, Stano ha ricordato che "il mandato di Irini" è quello di controllare e rafforare l'embargo di armi delle Nazioni Unite verso la Libia "e la ricerca e salvataggio non fa parte del suo mandato". Ma, dato il diritto internazionale che riguarda chiunque navighi, il portavoce ha spiegato che "se Irini si troverà davanti a questa situazione, ci sono delle procedure che sono già state identificate e previste nel piano dell'operazione. Ma il piano dell'operazione è un documento confidenziale" di cui non si possono dare i dettagli, ha aggiunto. (segue) (Res)