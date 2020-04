I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Oms raccomanda più test su coronavirus - In Tunisia occorre allargare il numero di test sul coronavirus effettuati per tracciare meglio il contagio. Lo ha dichiarato il rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a Tunisi, Yves Souteyrand, sottolineando come il governo locale si sia già mostrato ricettivo. “La Tunisia ha risposto presto all’emergenza con la sua politica di prevenzione, che ha già dato risultati positivi. Tuttavia, ci sono ancora dei gap da colmare. Alcune norme sanitarie non vengono rispettate, così come le regole sul distanziamento sociale”, ha spiegato il dirigente. Souteyrand ha anche accolto con favore la decisione del governo di prorogare fino al prossimo 20 aprile le misure adottate per contenere il contagio. (segue) (Res)