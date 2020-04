I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: Lna, missile di fabbricazione Usa su al Ajilat da nave turca - La brigata 165 di fanteria dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha denunciato la caduta di un missile di fabbricazione statunitense nei dintorni di al Ajilat, in Tripolitania, in un'area sotto il suo controllo. Secondo i media libici vicini a Haftar, il missile sarebbe del tipo Rim-67 e sarebbe stato lanciato da una nave turca al largo della Tripolitania. Non si registrano vittime né danni, in quanto il proiettile sarebbe caduto in una zona disabitata. Sempre oggi il portavoce dell'operazione delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) "Vulcano di Rabbia", Mohammed Qanunu, ha annunciato l'abbattimento di un drone delle forze nemiche in una zona a sud di al Ajilat. Lo riporta la pagina ufficiale dell'operazione "Vulcano di Rabbia" su Facebook. (segue) (Res)