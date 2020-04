I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Tunisia: arrestato estremista islamico, stava preparando attentato per il mese di Ramadan - Il ministero dell'Interno tunisino ha annunciato l’arresto di un estremista legato allo Stato islamico accusato di aver pianificato un attentato terroristico nel paese che sarebbe dovuto avvenire durante il prossimo mese di Ramadan (23 aprile, 23 maggio). In una nota il ministero ha sottolineato che era incaricato dagli di reperire e realizzare ordigni e cinture esplosive. Lo scorso 6 marzo un attentato suicida è avvenuto all’esterno dell’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale Tunisi, provocando la morte di un agente di polizia e quattro feriti. L’attentato è avvenuto pochi giorni dopo la morte del più influente jihadista della Tunisia, Seifallah ben Hassine, confermata dall'emiro di al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), Abdelmalek Droukdel, in un messaggio audio. (Res)