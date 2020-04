I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: Wings of Lebanon disponibile al rimpatrio libanesi all'estero - La compagnia aerea libanese Wings of Lebanon è pronta all'evacuazione dei libanesi che si trovano all'estero e vogliono ritornare nel loro paese di origine, nel rispetto di quanto indicato dal governo. Lo ha annunciato oggi la compagnia aerea. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il vettore al numero 009613567517 oppure visitare il sito internet di Wings of Lebanon. In Italia sono circa 400 i libanesi registratisi per il rimpatrio, ma non hanno ancora preso una decisione finale, pertanto il loro numero potrebbe cambiare, anche in relazione alla fluidità della situazione legata all'emergenza, secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" contattando l'ambasciata del Libano a Roma. Lo scorso 27 marzo, il primo ministro libanese, Hassan Diab, ha affermato che i cittadini libanesi bloccati all'estero a causa dell'emergenza Covid-19 non saranno rimpatriati prima del 12 aprile. (segue) (Res)