I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Israele: chi arriva dall'estero in quarantena obbligatoria nei "Corona hotel" - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha incaricato il dicastero della Difesa di trasferire tutti i cittadini israeliani che arrivano dall'estero nei cosiddetti "Corona hotel" per trascorrere la quarantena obbligatoria, nel quadro delle misure per arginare la diffusione del Sars-Cov-2. Lo riferisce l'esecutivo su Twitter. Inoltre, Netanyahu ha chiesto al ministero delle Finanze di stanziare una somma per consentire al dicastero della Difesa di avere scorte sufficienti di kit per eseguire i test a ogni persona che entra nel paese. Il ministro della Sanità, Yaakov Litzman, ha dichiarato: "Alla luce dei dati che dimostrano che un numero significativo di persone che arrivano dall'estero non sono meticolosi nell'entrare in quarantena, la decisione di trasportarli dall'aeroporto di Ben Gurion direttamente nei luoghi di quarantena sotto la supervisione del ministero della Difesa è corretto". (segue) (Res)