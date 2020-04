I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Siria: Stoltenberg, situazione a Idlib è "molto seria" - La situazione a Idlib, nel nord-ovest della Siria, è molto seria. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa di presentazione della riunione ministeriale degli Affari esteri che si terrà domani. "In Siria direi brevemente che ciò che vediamo ora in Idlib è davvero, davvero serio. Ancora una volta, centinaia di migliaia di civili sono costretti a fuggire. Le persone vengono uccise. Vediamo bombardamenti indiscriminati di obiettivi civili. Questo è orrendo. E chiediamo al regime siriano, appoggiato dalla Russia, di fermare tutti gli attacchi e di avviare colloqui guidati dalle Nazioni Unite per trovare una soluzione pacifica", ha detto. In merito alla situazione in Libia, invece, Stoltenberg ha ricordato che la Nato non è presente sul terreno e che sostiene "fortemente gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per trovare una soluzione pacifica negoziata". La Nato ha affermato "che siamo pronti ad aiutare la Libia nel potenziamento delle capacità se lo chiedono e se le condizioni lo rendono possibile, ma non c'è presenza Nato sul loro terreno. Sosteniamo anche gli sforzi degli alleati della Nato, ad esempio, l'incontro a Berlino, che ha avuto luogo un paio di settimane fa. Riteniamo che sia una buona e importante iniziativa per far muovere i colloqui di pace e il processo politico", ha aggiunto. (segue) (Res)