I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Yemen: dal 2019, la Germania ha venduto armi a coalizione araba per 1,2 miliardi di euro - Dal primo gennaio 2019 al 24 marzo scorso il governo federale della Germania a approvato 224 licenze all'esportazione di armi di produzione tedesca per 1,2 miliardi di euro destinate ai paesi della coalizione araba che, guidata dall'Arabia Saudita, combatte in Yemen con le legittime autorità del paese contro i ribelli Houthi, appoggiati dall'Iran. È quanto si apprende dalla risposta del ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco a un'interrogazione presentata da Sevim Dagdelen, deputata de La Sinistra al Bundestag. Verso l'Egitto sono state autorizzate 21 consegne in poco meno di 15 mesi, per un valore di 802 milioni di euro. A Bahrein, Giordania e Kuwait, la Germania ha venduto armi per un totale di 119 milioni di euro. La Mauritania è assente dall'elenco, mentre il governo federale non assegna alcun valore a una singola fornitura al Sudan. All'Arabia Saudita sono stati, invece, consegnati esclusivamente mezzi fuoristrada per 831.003 euro. Si tratta dell'unica eccezione al veto sulle vendite di armi all'Arabia Saudita, compreso nell'embargo sulle forniture militari alle parti “direttamente coinvolte” nel conflitto in Yemen deciso dal governo tedesco. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la misura è contenuta nell'accordo tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) su cui si basa il governo della Grande coalizione in carica dal 14 marzo 2018. dal governo tedesco sin dalla sua entrata in carica il 14 marzo 2018. (Res)