I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Ue, studieremo attentamente nei prossimi giorni proposte Usa - L'Unione europea studierà attentamente le proposte degli Stati Uniti per trovare una via d'uscita ala crisi in Venezuela. "Abbiamo seguito con grande attenzione le parole del Segretario di Stato Mike Pompeo. Gli Stati Uniti hanno annunciato proposte sulla via da seguire per trovare una via d'uscita alla crisi in Venezuela. Studieremo attentamente queste proposte e le valuteremo nei prossimi giorni", si legge in una Nita diffusa dal Servizio europeo per l'azione esterna. "Come più volte sottolineato, l'Unione europea sosterrà tutte le fasi che conducono a un autentico processo politico verso una soluzione pacifica e democratica della crisi, basata su elezioni credibili e trasparenti. L'Ue è impegnata a contribuire attivamente a questo obiettivo", si legge. (segue) (Res)