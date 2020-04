I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Ue, pronti a fornire aiuto in emergenza coronavirus - L'Unione europea si è detta pronta a fornire aiuto al Venezuela nel contesto dell'emergenza provocata dalla pandemia del nuovo coronavirus. "Vogliamo ricordare gli effetti potenzialmente devastanti che la pandemia di Covid 19 potrebbe avere in Venezuela. Ciò complicherebbe una situazione economica, sociale e umanitaria già molto grave. È essenziale ridurre al minimo l'impatto umano della pandemia e ciò richiede solidarietà e unità nazionali, maturità politica e generosità", si legge in una nota diffusa dal Servizio europeo per l'azione esterna. L'Unione europea "è fermamente al fianco del popolo venezuelano e fornirà aiuto per sostenerli di fronte a una sfida di tale portata". (segue) (Res)