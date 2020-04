I fatti del giorno - America Latina (5)

- Cuba: coronavirus, sospesa la sfilata del 1 maggio - Il partito comunista di Cuba (Pcc) ha deciso di sospendere la tradizionale sfilata del 1 maggio, festa del Lavoro, in ossequio alle norme di contenimento del contagio da nuovo coronavirus. La decisione, riferisce il quotidiano ufficiale "Cubadebate", è stata adottata nel corso di una riunione dell'ufficio politico del Pcc, diretta dal primo segretario, l'ex capo dello Stato, Raul Castro. Il presidente Miguel Diaz-Canel ha quindi chiesto alla Central de Trabajadores de Cuba, la principale sigla sindacale del paese, di formulare proposte per "celebrare la ricorrenza operaia in accordo con le condizioni attuali", facendo così in modo che non venga ignorata. Già lo scorso 19 marzo, l'ufficio politico aveva avvertito della necessità di "cambiare in modo significativo" il calendario degli eventi ufficiali approvato per l'anno in corso, "con l'obiettivo di evitare la realizzazione di attività che comportassero affollamenti di persone". (Res)