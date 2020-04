Cile: coronavirus, Banca centrale prevede contrazione Pil fino a 2,5 per cento

- La Banca centrale del Cile (Bcc) ha stimato per il 2020 una contrazione del Pil tra l'1,5 ed il 2,5 per cento a causa dell'impatto sull'economia della pandemia del nuovo coronavirus. E' quanto afferma il rapporto sulla politica monetaria reso noto ieri, nel quale si sottolinea che "la propagazione del Covid-19 ha imposto uno scenario inedito nel quale le decisioni relative alla salute pubblica incidono significativamente sull'attività sociale ed economica". Secondo la Bcc l'economia cilena, già segnata nei primi due mesi dell'anno dagli effetti delle proteste sociali iniziate ad ottobre, "ha iniziato a mostrare segni di una ulteriore contrazione a partire dalla seconda metà di marzo" e "si prolungherà fino al secondo trimestre". L'autorità monetaria si mostra tuttavia ottimista per quanto riguarda le performance per gli anni a venire. Per il 2021 prevede una crescita del Pil tra il 3,75 ed il 4,75 per cento mentre per il 2022 la stima è tra un +3 ed un +4 per cento. (segue) (Abu)