Venezuela: Ue, pronti a fornire aiuto in emergenza coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo “si aggiunge un clima di persecuzione nei confronti sia degli operatori sanitari che delle persone che protestano contro la mancanza di attrezzature per fornire assistenza di qualità ai malati”. La Cidh ha inoltre denunciato "l'insufficienza degli alimenti in quantità e qualità sufficienti a causa della bassa retribuzione salariale e dell'iperinflazione, nonché della sospensione generale e frequente di servizi pubblici come acqua potabile, gas naturale o energia elettrica". La confluenza di questi fattori nel contesto di una pandemia “significa che le persone non sono in grado di adottare misure preventive essenziali (...) aumentando il rischio di contagio”. La Cidh ha quindi invitato le autorità del Venezuela ad adottare “misure volte a garantire il diritto alla salute di tutti senza discriminazioni, adottando un approccio differenziato che privilegia il benessere delle persone anziane e di altri gruppi più vulnerabili al Covid-19”. A tal fine, “è essenziale che vengano fornite informazioni veritiere e trasparenti, senza indebite restrizioni sull'accesso alle informazioni relative alla pandemia e alle azioni di contenimento”, prosegue il comunicato. (segue) (Brb)