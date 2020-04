Venezuela: Ue, pronti a fornire aiuto in emergenza coronavirus (8)

- Anche l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha chiesto di rivedere le sanzioni applicate ai paesi colpiti dal nuovo coronavirus, per permettere ai loro governi di fare fronte all’emergenza. “È essenziale evitare il collasso dei sistemi sanitari nazionali, date le ripercussioni esplosive che ciò potrebbe avere in termini di morte, sofferenza e diffusione del contagio", ha affermato Bachelet in un comunicato. "In questo momento critico, le sanzioni dovrebbero essere allentate o sospese, sia per motivi di salute pubblica sia per rafforzare i diritti e difendere la vita di milioni di persone in quei paesi. In un contesto di pandemia globale, le misure che ostacolano l'assistenza medica in qualsiasi paese aumentano il rischio che tutti noi affrontiamo”. Nel comunicato si fa esplicito riferimento alla situazione del Venezuela. In Venezuela, si legge, alcuni ospedali subiscono regolari tagli di acqua ed elettricità, oltre a una mancanza di medicine, attrezzature, sapone e disinfettante. Sebbene questa situazione esistesse prima delle sanzioni, prosegue l’alto commissario Onu, la mitigazione di queste consentirebbe di allocare maggiori risorse per il trattamento e la prevenzione dell'epidemia. (Brb)