Speciale difesa: Nato, segretario generale Stoltenberg nomina gruppo di esperti

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha nominato i componenti del gruppo di esperti per l'ulteriore rafforzamento della dimensione politica dell'Alleanza atlantica nel quadro del suo processo di riflessione. Si tratta di dei copresidenti Thomas de Maziere (Germania) e Wes Mitchell (Stati Uniti), nonché di Greta Bossenmaier (Canada), Anja Dalgaard-Nielsen (Danimarca), Hubert Vedrine (Francia), Marta Dassù (Italia), Herna Verhagen (Paesi Bassi), Anna Fotyga (Polonia), Tacan Ildem (Turchia) e John Bew (Regno Unito). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il gruppo “formulerà raccomandazioni su come rafforzare l'unità dell'Alleanza atlantica, migliorare la consultazione politica e il coordinamento tra gli alleati e rafforzare il ruolo politico della Nato”, ha affermato Stoltenberg. Il rapporto del gruppo atteso dal prossimo vertice della Nato nella primavera del 2021. De Maizière è stato ministro della Difesa (2011-2013) e dell'Interno (2013-2018) della Germania. Mitchell è stato direttore generale per l'Europa del dipartimento di Stato degli Usa e dichiara di “sostenere pienamente” il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e le sue politiche. Il gruppo di esperti della Nato nasce da un'iniziativa presentata a novembre del 2019 dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a seguito delle dichiarazioni del presidente francese, Emmanuel Macron, sulla “morte cerebrale” dell'Alleanza atlantica. Con questa espressione, Macron aveva voluto denunciare quella che giudicava l'assenza di coordinamento strategico nell'Alleanza atlantica tra gli Stati Uniti e le parti europee. L'iniziativa di Maas è stata adottata al vertice della Nato tenuto a Londra a dicembre scorso per celebrare i 70 anni dell'Alleanza atlantica. (Res)