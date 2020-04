Speciale difesa: Nato, ministero Esteri russo, adesione di Skopje non contribuirà a sicurezza Balcani

- L’adesione della Macedonia del Nord alla Nato non contribuirà a rafforzare la sicurezza della regione balcanica, né ad una migliore gestione di minacce come la pandemia di Covid-19. E' quanto sostiene il ministero degli Esteri russo secondo quanto riportato in una nota stampa diffusa oggi dopo l'adesione ufficiale di Skopje alla Nato come 30mo paese membro. “Ovviamente l’adesione di Skopje non potrà contribuire in alcun modo alla sicurezza europea e della regione balcanica, né potrà promuovere una maggiore coesione nel contrasto a minacce globali come il Covid-19: l’unico effetto che avrà sarà quello di creare divisioni sempre più profonde”, si legge nella nota, in cui viene aggiunto che il ministero “non vede alcuna ragione sensata per l’adesione del paese alla Nato”. La Nato ha confermato la sua attenzione verso la regione balcanica e la politica della “porta aperta” ammettendo ufficialmente la Macedonia del Nord come 30mo paese alleato. La bandiera macedone campeggia da ieri, insieme a quelle degli altri paesi alleati, davanti al quartiere generale della Nato a Bruxelles. Cerimonie di innalzamento della bandiera del nuovo paese Nato si sono svolte simultaneamente anche alle operazioni di comando alleate (Shape) a Mons, in Belgio, e al comando alleato per la trasformazione a Norfolk, in Virginia, negli Stati Uniti. L’adesione della Macedonia del Nord segue di pochi anni quella del Montenegro, avvenuta nel 2017: si tratta quindi dell’ulteriore conferma dell’attenzione della Nato ai Balcani anche nell’ottica del contrasto di altre influenze in questa regione. I paesi membri dell’Alleanza atlantica sono ormai in netta maggioranza nei Balcani: oltre alla Serbia, fuori per scelta strategica, non fanno parte della Nato solamente Bosnia e Kosovo, paese che pure aspira fortemente all’adesione e conta sulla presenza nel suo territorio dei circa 3500 militari alleati della missione Kfor. (Res)