Speciale difesa: Spagna, coronavirus, marina invierà nave ospedale con 800 letti a Melilla

- La marina militare spagnola invierà la nave anfibia d'assalto "Galicia" a Melilla per rafforzare le sue capacità sanitarie. La Galicia è dotata di due sale operatorie, otto posti letto in terapia intensiva, un ambulatorio, triage, radiologia, laboratorio, un'area per le malattie infettive e uno studio dentistico per una capacità globale di 800 posti letto. La nave, che si trova nella base di Rota (Cadice), è pronta a partire non appena riceverà l'ordine. Manca infatti il personale medico, che dovrà essere fornito dal Servizio sanitario militare. (Res)