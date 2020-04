Speciale difesa: Spagna, coronavirus, unità di emergenza militare ha svolto oltre 6mila attività

- L'Unità di emergenza militare (Ume) ha svolto in Spagna 6.300 attività legate alla pandemia di nuovo coronavirus, per la quale attiva ogni giorno circa 1.150 soldati in tutto il territorio nazionale nell'ambito dell'operazione "Balmis" avviata dal governo di Pedro Sanchez. Ieri, 31 marzo, il ministro della Difesa, Margarita Robles, durante una visita al quartier generale dell'unità militare di emergenza presso la base aerea di Torrejón, accompagnata dal capo di stato maggiore della Difesa, generale Miguel Ángel Villaroya, si è congratulata con tutto il corpo militare per il servizio reso nella lotta contro il nuovo coronavirus. (Res)