Speciale difesa: Libia-Ue, ministro Esteri Siala, insoddisfazione per missione Irini

- Il ministro degli Affari esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Muhammad Siala, ha espresso riserve e insoddisfazione per la mancanza di completezza nella decisione dell'Unione europea di avviare la nuova missione Irini che, a suo dire, non controllerà lo spazio aereo e terrestre della Libia ma solo quello navale. Siala ha detto al rappresentante dell'Unione europea in Libia, Alan Bugeja, durante una telefonata, che "l'attuazione della missione in questo modo fa capire che l'obiettivo è il controllo nei confronti del Gna, ignorando completamente qualsiasi controllo sulle armi dirette a Khalifa Haftar". (Res)