Speciale difesa: Libia, Gna accusa Haftar di facilitare la diffusione del coronavirus

- Un portavoce del ministero della Sanità del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fawzi Ness, ha accusato il generale Khalifa Haftar per lo scoppio dell'epidemia di coronavirus in Libia, a causa del reclutamento di mercenari per combattere tra le sue forze. In una nota alla stampa, Ness ha affermato che i corpi dei numerosi mercenari che hanno combattuto nei ranghi di Haftar sono tutti di non-libici. Il funzionario ha aggiunto: "Tutte le salme dei combattenti che abbiamo recuperato, così come i prigionieri detenuti nelle nostre carceri, hanno la pelle scura. A loro è attribuita la possibilità di trasmettere il virus nel paese, e naturalmente questo influisce sulla capacità del settore sanitario di contenere il virus e prevenirne la diffusione". (Res)